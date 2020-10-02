Петербургскую компанию оштрафовали на 500 тысяч рублей за свалку в Шушарах

В Петербурге организация выплатила 500 тысяч рублей штрафа за несанкционированную свалку отходов в поселке Шушары.

Как сообщили в главке Федеральной службы судебных приставов по Петербургу, административное нарушение было зафиксировано городским Комитетом по природопользованию. На его основании было приставы возбудили исполнительное производство в отношении ЗАО «БИОТРАНС СП». Организацию признали виновной в организации несанкционированной свалки.

Выяснилось, что ЗАО «БИОТРАНС СП» на территории своего земельного участка сбросило почти 850 тонн отходов грунта IV класса опасности в Шушарах. Площадь свалки составила 1,68 га. При этом у организации не было лицензии на размещение подобных отходов.

Организацию оштрафовали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что огромную свалку в промзоне «Шушары» уберут до конца сентября.