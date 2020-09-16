Огромную свалку в промзоне «Шушары» уберут до конца сентября

Огромную свалку в промзоне &#171;Шушары&#187; уберут до конца сентября
Нелегальная свалка. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"

В Пушкинском районе Северной столицы продолжают разбирать свалку в промзоне «Шушары». Ее площадь составляет более 11 тысяч квадратных метров.

Как сообщили в районной администрации, подрядчик, который занимается ликвидацией масштабной свалки, должен закончить вывоз 32 тысяч кубометров мусора до 25 сентября. Отходы будут направлены на лицензированные полигоны.

После того, как мусор будет вывезен, территорию свалки покроют слоем грунта и торфа толщиной в 15 сантиметров, а после засеют травой. Также по периметру поставят блоки из бетона, дорожные знаки, шлагбаумы и информационные щиты, чтобы пресечь нелегальный сброс отходов в будущем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по природопользованию отреагировал на обращения обеспокоенных жителей Шушар о несанкционированной свалке.

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