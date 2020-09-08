Жители Шушар обнаружили несанкционированную свалку

Жители Шушар обнаружили несанкционированную свалку
Со свалками ведется борьба. Фото: Pixabay

Комитет по природопользованию отреагировал на обращения обеспокоенных жителей Шушар, которые рассказали о свалке и сжигании мусора на территории поселка.

Во вторник, 8 сентября, работники комитета по природопользованию совместно с сотрудниками прокуратуры прибыли в место, где незаконно складируются отходы. Выяснилось, что площадь свалки составляет 1500 квадратных метров, а сама она находится в промышленной зоне, поэтому какое-то время не была заметна. Для проведения исследований на месте были взяты пробы почв. Анализ позволит установить, насколько опасные отходы находятся на свалке. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию.

Выяснилось, что территория, на которой складировали мусор, принадлежит юридическому лицу, который сдает ее в аренду физическому лицу.

После установления ущерба, который понесла окружающая среда от противоправных действий, виновник может понести ответственность по административной и уголовной статьям. Также, ему будет вынесено представление об обязательном устранении нарушений.

По факту организации несанкционированной свалки проводится расследование.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за незаконными свалками будут следить с помощью системы видеонаблюдения.

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