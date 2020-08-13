В Петербурге за незаконными свалками будут следить с помощью системы видеонаблюдения

Систему контроля за участками территорий, где могут появляться свалки, оборудовали в квартале Полюстрово 24-27.

Установленные камеры могут фиксировать марку и государственные номера транспортных средств, реализующих сброс отходов в неположенных местах. Полученная информация оперативно переправляется работникам контролирующих служб. Благодаря этому, нарушители дистанционно смогут получать весть о штрафе в размере от 5 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Примечательно, что система является автономной — для поддержания ее деятельности используются аккумуляторы. Наблюдать за обстановкой в режиме онлайн при этом можно даже с мобильного телефона.

Камеры в настоящее время задействованы в Пушкинском, Фрунзенском и Красносельском районах. В перспективе, нововведение охватит весь город.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за свалки отходов у Финского залива возбудили дело.