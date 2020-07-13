Из-за свалки отходов у Финского залива возбудили дело

Росприроднадзор возбудил дело из-за несанкционированного размещения строительных отходов у Финского залива. Свалку обнаружили в водоохранной зоне.

О возбуждении дела сообщило Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора. Ведется административное расследование.

Внимание на свалку обратили активисты. В июне представители Росприроднадзора провели рейдовый осмотр территории водоохранной зоны Невской губы Финского залива. На месте обнаружили строительные отходы и отходы грунтов.

«Мы зафиксировали горы строительных отходов: бетонные блоки разных размеров, арматуру, камни, куски асфальта, кирпич, грунт и глину. Высота некоторых таких гор, по нашим оценкам, достигает 10 метров», — сообщил координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Витебском проспекте в Петербурге обнаружили незаконную свалку.