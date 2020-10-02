В Петербурге задержали двух любителей авто «премиум класса» со стопкой номеров

В Петербурге задержали двух любителей авто &#171;премиум класса&#187; со стопкой номеров
Обнаружено 11 комплектов государственных регистрационных знаков автомобилей. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

В Петербурге правоохранители задержали автогонщиков, выбиравших автомобили «премиум класса».

Злоумышленники промышляли в июле текущего года. На данный момент они подозреваются в двух эпизодах: в хищении автомобиля «Ленд Ровер» от дома №9 по Среднерогатской улице и хищении авто марки «Тойота Ленд Крузер» от дома №52 по улице Добровольцев.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в среду, 30 сентября, были задержаны двое жителей Всеволожского района Ленобласти, 34 и 35 лет.

По факту кражи возбудили уголовные дела. В ходе обысков у задержанных изъяли 11 автомобильных знаков, 41 комплект ключей от машин, устройства для хищения транспорта и запуска двигателей, а также документы на различные иномарки.

В ходе обысков обнаружили устройства для угона и ключи от машин. Фото: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Шуваловском проспекте поймали автоугонщика, сдавшего «КамАЗ» в металлолом. Оказалось, что мужчина уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

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