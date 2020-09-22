На Шуваловском поймали автоугонщика, сдавшего «КамАЗ» в металлолом

В Приморском районе Петербурга задержали подозреваемого в угоне грузовика. Он попытался сдать «КамАЗ» в металлолом.

Преступный инцидент произошел 15 августа. Злоумышленник похитил грузовик со стоянки, расположенной на Шуваловском проспекте. Ущерб от похищенного составил 700 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по факту кражи возбудили уголовное дело.

В понедельник, 21 сентября, у дома №32 по Шуваловскому проспекту полицейские задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 58-летний житель. Похищенное не изъято, так как злоумышленник сдал большегруз по частям в пункты приема металлолома.

Подозреваемый помещен в изолятор. Оказалось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в продуктовом магазине на Стачек мужчина с ножом отобрал у кассира выручку. В отдел полиции обратился гендиректор продуктового магазина.