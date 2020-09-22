В продуктовом на Стачек мужчина с ножом отобрал у кассира выручку

В Кировском районе Петербурга мужчина «южной» национальности с ножом отобрал у кассира продуктового магазина ночную выручку. Злоумышленника разыскивают.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 21 сентября, в 5:18 в доме №57 по проспекту Стачек. В отдел полиции обратился гендиректор продуктового магазина с заявлением о том, что неизвестный, угрожая ножом 35-летнему продавцу, открыто похитил из кассы 6,7 тыс. рублей, после чего скрылся.

Как стало известно gazeta.spb.ru, полиции известны приметы злоумышленника: мужчина «южной» национальности, рост 180 см, в медмаске, одет в черную короткую куртку, серые брюки, черную шапку.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Всеволожске мигрант «под кайфом» выпал из окна после продолжительного избиения сожительницы.