Бабье лето в Петербурге подходит к концу — скоро город накроют дожди

Бабье лето в Петербурге подходит к концу &#8212; скоро город накроют дожди
Первые дни октября будут облачными и дождливыми. Фото: Baltphoto

Уже в воскресенье, 4 октября, в Северную столицу придет осенняя погода: на улице заметно похолодает, а небо затянут дождевые облака.

По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, в пятницу и субботу у жителей города на Неве еще есть шанс насладиться теплом и солнцем, температура воздуха до воскресенья не опустится ниже +18 градусов. А вот в воскресенье похолодает до +10…+15 градусов Цельсия.

Первые десять дней октября не стоит ждать изменений в погоде, столбик термометра будет колебаться в пределах +7…+12 градусов. К счастью, ветер будет дуть в южном направлении и ночных заморозков пока не предвидится. В связи с этим, среднемесячная температура в начале октября, несмотря на похолодание, будет выше нормы, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бабье лето задержалась в Петербурге благодаря антициклону.

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