В Ленобласти скончался глава комитета по правопорядку и безопасности

В пятницу, 2 октября, скончался председатель комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области, генерал МВД Александр Степин после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил свои соболезнования родным и близким покойного. Обстоятельства случившегося на данный момент не выясняются.

Напомним, что Александр Степин был назначен главой комитета по правопорядку и безопасности 1 августа 2016 года. До этого генерал возглавлял длительное время УМВД по Костромской области с 2011 по 2015 год. Был уволен приказом президента после громкого скандала из-за несанкционированного доступа к паспортным данным граждан.

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