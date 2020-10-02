Фура зажала Range Rover у ЗСД

ДТП на ЗСД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

ДТП на ЗСД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии с участием фуры в Кировском районе Петербурга. ДТП произошло по дороге с ЗСД.

О происшествии очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, фура зажала Range Rover на повороте на Невельскую улицу. Уточняется, что авария произошла по дороге с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

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