Фура зажала Range Rover у ЗСД

Фура зажала Range Rover у ЗСД
ДТП на ЗСД. Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"/ ВК

Очевидцы сообщают об аварии с участием фуры в Кировском районе Петербурга. ДТП произошло по дороге с ЗСД.

О происшествии очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

По их словам, фура зажала Range Rover на повороте на Невельскую улицу. Уточняется, что авария произошла по дороге с ЗСД на набережную реки Екатерингофки.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru писала о подробностях серьезного ДТП на Дунайском проспекте. Авария в Купчино произошла накануне. Там столкнулись иномарки. В результате пострадали три человека. Водитель и пассажиры получили травмы средней тяжести. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп зсд кировский район новости спб фура


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Выбыл из строя»: Кокорин пропустит матч с «Зенитом» ...
В Ленобласти отправят на принудительное лечение женщину, которая уронила в ...
Ремонт в Доме молодёжи «Пулковец» был оценен вице-губернатором Петербурга
Фура зажала Range Rover у ЗСД
В России на 40% выросли продажи подержанных автомобилей
Главный детский инфекционист Петербурга назвала коронавирус не самой ...
В Колпино росгвардейцы задержали хулигана, разбившего магнитолу в такси
Ужесточение «масочного режима», вереницы «скорых» у ...