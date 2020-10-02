Петербуржец отсидит больше 7 лет за три телефона и золотой браслет

Петербуржец отсидит больше 7 лет за три телефона и золотой браслет
Суд признал мужчину виновным. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Прокуратура Приморского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в мошенничестве при покупке имущества в Сети.

Злоумышленник промышлял в период с октября 2018 года по январь 2019 года. По данным следствия, подсудимый в ходе телефонных разговоров с потерпевшими, разместившими в Сети объявления о продаже, договаривался о встрече с целью приобретения мобильных телефонов и ювелирных украшений.

Как сообщили в прокуратуре города, злоумышленник, получив при встрече имущество потерпевших, показывал им в телефоне ложные данные переводе денег. Для полной достоверности он предъявлял своей паспорт, после чего скрывался. Такими действиями мужчине удалось похитить три гаджета и один золотой браслет на общую сумму свыше 260 тыс. рублей.

Приморский районный суд признал горожанина виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка ответит перед судом за поддельную больничную справку, купленную у «Купчино».

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