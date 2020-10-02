В Калининском районе открылся новый гериатрический центр

В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Медицинский центр состоит из пяти кабинетов для приема врачей, отделения лечебной физической культуры и физиотерапии, аптеки. В планах – открытие собственного рентген-кабинета, эндоскопического кабинета и операционной. Фото: gov.spb.ru

На торжественной церемонии открытия нового медицинского учреждения присутствовали вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев, Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов и глава Калининского района Василий Пониделко.

Гериатрический центр в Калининском районе — это уникальный медико-реабилитационный центр для пожилых петербуржцев и самый крупный социальный объект, открывшийся в этом году. Он находится в ведении частного медицинского центра «Наша Забота», который входит в государственный реестр поставщиков социальных услуг.

На месте пансиона раньше были заброшенные казармы, но благодаря инвесторам удалось за два года провести реконструкцию зданий и переоборудовать их в медико-реабилитационный центр на 100 проживающих. Площадь пансиона составляет более трех тысяч квадратных метров, он оснащен всем необходимым оборудованием и благоустроенной территорией рядом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие станции метро «Зенит» перенесли на конец года.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
здоровье новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в ...
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
На Марсовом поле меняют газовую горелку у Вечного огня
В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей
За сентябрь в Ленобласти выписали штрафов на 4,7 млн рублей за ...
В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код
В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул