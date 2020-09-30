Открытие станции метро «Зенит» перенесли на декабрь

Пока что открытие отложили на декабрь, но этот срок может стать не окончательным. Фото: Baltphoto

Пока что открытие отложили на декабрь, но этот срок может стать не окончательным. Фото: Baltphoto

Открытие станции «Зенит», — бывшей «Новокрестовской», переименованной в августе 2020-го в честь петербургского клуба, — перенесли на декабрь в связи с проблемами у «Метростроя».

Как объяснили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга сложные финансовые обстоятельства ОАО «Метрострой» не позволяют завершить гарантийные работы по устранению недочетов, выявленных на станции, в срок, передает ТАСС. Окончательное решение по возобновлению работы «Зенита», тем не менее, принимает ГУП «Петербургский метрополитен», поэтому станция может и не открыться в текущем году.

Напомним, что практически сразу после открытия на «Новокрестовской» и «Беговой» стали обнаруживаться проблемы с облицовкой, протечки и другие недочеты. Исправить их обязан «Метрострой», возводивший станции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Театральная» не будет выхода к Мариинскому театру.