В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей

На сегодняшний день прививки от гриппа в Северной столице сделали 1 157 060 человек, что составляет 21,5% от общего населения города.
Иммунизация петербуржцев стартовала 31 августа — для детей и беременных, а со 2 сентября — для всего взрослого населения. В пятницу, 2 октября, в Петербург поступила дополнительная партия вакцины в количестве более 413 тысяч доз.
Решение о закупке дополнительных доз было принято Министерством здравоохранения, поскольку планируется, что вакцину от гриппа получат 60% населения страны. В Петербург, таким образом, поставят свыше 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, из которых 159 тысяч — четырёхвалентной вакцины.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для некоторых категорий граждан прививка от гриппа станет обязательной процедурой. В частности, это коснется госслужащих и правоохранителей.