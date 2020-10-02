В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей

За счет бюджетов районных администраций закуплено свыше 153 тысяч доз вакцин против гриппа. Бесплатно привиты на сегодняшний день 116 699 человек. Фото: pixabay.com

За счет бюджетов районных администраций закуплено свыше 153 тысяч доз вакцин против гриппа. Бесплатно привиты на сегодняшний день 116 699 человек. Фото: pixabay.com

На сегодняшний день прививки от гриппа в Северной столице сделали 1 157 060 человек, что составляет 21,5% от общего населения города.

Иммунизация петербуржцев стартовала 31 августа — для детей и беременных, а со 2 сентября — для всего взрослого населения. В пятницу, 2 октября, в Петербург поступила дополнительная партия вакцины в количестве более 413 тысяч доз.

Решение о закупке дополнительных доз было принято Министерством здравоохранения, поскольку планируется, что вакцину от гриппа получат 60% населения страны. В Петербург, таким образом, поставят свыше 393 тысяч доз вакцины для взрослых и детей, из которых 159 тысяч — четырёхвалентной вакцины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для некоторых категорий граждан прививка от гриппа станет обязательной процедурой. В частности, это коснется госслужащих и правоохранителей.