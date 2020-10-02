На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки от студентов консерватории

На Витебском вокзале пройдет концерт классической музыки от студентов консерватории
Концерт в картинном зале Витебского вокзала приурочен ко дню рождения "РЖД". Фото: www.citywalls.ru

В субботу, 3 октября, на одном из самых красивых вокзалов Северной столицы выступят студенты городской консерватории имени Римского-Корсакова.

Петербуржцев порадует концерт классической музыки в честь празднования дня рождения «Российских железных дорог». Выступление студентов консерватории состоится в картинном зале. Кроме того, на мероприятии петербуржцев порадуют артисты «Санкт-Петербургского Домашнего театра». Вместе со студентами-музыкантами они представят зрителям лучшие произведения классической музыки. Старт мероприятия ожидается в 16:00.

Напомним, что Витебский вокзал был построен в 1902-1904 годах в стиле модерн. Зданию удалось сохранить исторический облик до наших дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из бюджета Петербурга выделят шесть миллиардов рублей на субсидии театрам в 2021 году.

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