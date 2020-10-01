На субсидии театрам в Петербурге потратят шесть миллиардов

В Петербурге на субсидии для театров в следующем году планируют потратить шесть миллиардов рулей.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщили на встрече в Доме актера имени Станиславского. Как уточнил вице-губернатор Владимир Кириллов, при корректировке бюджета на этот год в полном объеме сохранили субсидии театрам и концертным организациям.

Расходы планируют увеличить в следующем году. Субсидии театрам и залам вырастут на 5% и превысят шесть миллиардов рублей. При этом 167 миллионов рублей планируют направить на новые постановки и гастрольную деятельность.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что некоммерческим культурным организациям Петербурга выделят субсидии на мероприятия. На это потратят 7,6 миллиона рублей. Определять достойные субсидий организации будут в рамках конкурса, которые позволят оценить работу НКО.