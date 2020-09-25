Некоммерческим культурным организациям Петербурга выделят субсидии на мероприятия

"Предоставление субсидий на реализацию этих проектов способствует повышению общей культуры петербуржцев, вовлечению в культурную жизнь города детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, способствует развитию современной литературы", - считают в Смольном. Фото: Baltphoto

"Предоставление субсидий на реализацию этих проектов способствует повышению общей культуры петербуржцев, вовлечению в культурную жизнь города детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, способствует развитию современной литературы", - считают в Смольном. Фото: Baltphoto

Из бюджета Северной столицы некоммерческим организациям в сфере культуры выделят 7,6 миллионов рублей субсидий на проведение различных мероприятий.

Соответствующее постановление заверил своей подписью губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, информирует в пятницу, 25 сентября, пресс-служба городской администрации. Определять достойные субсидий организации будут в рамках конкурса, оценивающего заслуги НКО.

К примеру, выделить средства могут на организацию поэтических или литературных фестивалей, церемонию вручения литературной премии имени Гоголя или на создание площадок для уличной торговли книгами. Предполагается, что реализация этих проектов будет способствовать повышению общей культуры петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургским семьям продлили субсидии на оплату ЖКУ.