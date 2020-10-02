В Петербурге прооперировали маленького ребенка с родимым пятном, занимающим практически все тело

С малышкой все хорошо. Фото: pixabay.com

С малышкой все хорошо. Фото: pixabay.com

Медики Северной столицы успешно оказали хирургическую помощь 2-летней девочке, чье тело на 90% покрыто родимыми пятнами.

В пятницу, 2 октября, пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета (СПбГПМУ) сообщила о проведении операции уникальному ребенку — девочке, чье тело на 90% покрыто огромным пигментным невусом. Оставлять подобные образования было противопоказано из-за большого риска развития меланомы.

Особое внимание специалистов привлекло большое родимое пятно на спине. Однако, чтобы провести операцию по его удалению важно было совершить пересадку кожи со свободных от образований участков тела. Таких у девочки не было, но врачи смогли освободить от пятен кожу на ножке малышки. Позднее, именно эта кожа была пересажена на спину. Операция прошла успешно. На данный момент маленькая пациентка освобождена от половины доброкачественных образований.

В дальнейшем малышке предстоит пережить еще несколько оперативных вмешательств, которые в последствии помогут ей полноценно продолжить жизнь без рисков для здоровья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге проведена уникальная операция на легочных артериях младенца.