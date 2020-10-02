Медицинский препарат из Петербурга спас жизни тысячам людей

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил вклад Северной столицы в фармакологическую отрасль.

В пятницу, 2 октября, прошло рабочее совещание по вопросам оказания медицинской помощи. Участие в нем принял губернатор Петербурга Александр Беглов.

Мурашко обратился к градоначальнику и поблагодарил за вклад петербургских специалистов в сфере фармакологии в создании жизненно важных препаратов. Конкретно министр затронул лекарство «Биокад», созданное по инновационным технологиям, и спасшее тысячи человек.

Также Мурашко отметил, что город на Неве из-за статуса мегаполиса очень сильно подвержен активному распространению коронавирусной инфекции, поэтому на помощь, в рамках государственной поддержки, будут продолжены осуществляться отправления важного оборудования для федеральных стационаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Беглов выразил слова благодарности за столь ценную поддержку и поведал, как обстоят дела с эпидемией в городе, добавив, что в настоящее время с успехом проводится прививочная кампания по защите горожан от гриппа. Вакцинацию прошли уже более миллиона человек.

Помимо этого Беглов добавил, что в Северной столице был принят Оперативный план, согласно которому коечный фонд для взрослых и детей с гриппом и ОРВИ будет увеличен до 1626 койки, с пневмонией — до 1632, с коронавирусной инфекцией — до 8155.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи выяснили, когда исчезают антитела у переболевших коронавирусом.