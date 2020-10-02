Врачи выяснили, когда исчезают антитела у переболевших коронавирусом

Врачи выяснили, когда исчезают антитела у переболевших коронавирусом
При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

Канадские ученые выяснили, что антитела к коронавирусу нового типа исчезают из организма переболевших людей уже спустя три месяца после заражения.

Таким образом, донорскую кровь в качестве средства лечения коронавируса нового типа стоит использовать как можно раньше после выздоровления — если затянуть, переливание не сможете помочь зараженному пациенту. Результаты исследований канадских специалистов опубликовал журнал Blood.

Концентрация антител в организме переболевших COVID-19 людей, ставших участниками эксперимента медиков, стала падать на 88-й день после заражения. Спустя еще три недели концентрация стала меньше в два раза. Через 3-4 месяца антитела исчезли практически полностью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сезонная простуда может помочь избежать заражения коронавирусной инфекцией.

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