Врачи выяснили, когда исчезают антитела у переболевших коронавирусом

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

При лечении коронавируса переливанием плазмы стоит учитывать, что антитела сохраняются в крови крайне короткий период времени. Фото: pixabay.com

Канадские ученые выяснили, что антитела к коронавирусу нового типа исчезают из организма переболевших людей уже спустя три месяца после заражения.

Таким образом, донорскую кровь в качестве средства лечения коронавируса нового типа стоит использовать как можно раньше после выздоровления — если затянуть, переливание не сможете помочь зараженному пациенту. Результаты исследований канадских специалистов опубликовал журнал Blood.

Концентрация антител в организме переболевших COVID-19 людей, ставших участниками эксперимента медиков, стала падать на 88-й день после заражения. Спустя еще три недели концентрация стала меньше в два раза. Через 3-4 месяца антитела исчезли практически полностью.