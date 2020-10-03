В Пушкине задержали мужчину, обчистившего чужую квартиру на миллион

В Пушкине задержали мужчину, обчистившего чужую квартиру на миллион
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Центральном районе Петербурга полицейские раскрыли крупную квартирную кражу. Злоумышленник прихватил украшения, часы и ноутбук.

Во вторник, 29 сентября, в полицию поступило заявление от 49-летней женщины, проживающей в одном из домов на Новгородской улице. Она рассказала, что в период с 26 до 29 сентября неизвестный обчистил ее квартиру.

Как сообщили ГУ МВД по городу и Ленобласти, общую сумму ущерба женщина оценила в 978 тыс. 128 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 2 октября, около одного из домов на Московской улице в Пушкине стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний неработающий местный житель. Ему назначена подписка о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилой петербуржец перевел «сотруднику банка» 1,5 миллиона.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб


 

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