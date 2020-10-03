Пожилой петербуржец перевел «сотруднику банка» 1,5 миллиона

Пожилой петербуржец перевел &#171;сотруднику банка&#187; 1,5 миллиона
Пенсионер обратился к полицейским за помощью. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга пенсионер стал жертвой телефонных мошенников. Местный житель перевел на счет неизвестных более 1,5 млн рублей.

Инцидент произошел в среду, 30 сентября. 76-летний мужчина рассказал полицейским, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником финансово-кредитного учреждения.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, собеседник заявил, что со счета пенсионера пытаются похитить деньги. Для того, чтобы предотвратить списания, он убедил жителя перевести имеющиеся деньги на другую карту.

Напуганный пенсионер отправил на указанный счет все деньги — 1 561 477 рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что напуганный пенсионер с Кораблестроителей перевел мошенникам два миллиона.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мошенничество новости спб


 

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