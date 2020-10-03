«Зенит» и «Сочи» решили дальнейшую судьбу Ригони

Футболист сам решит, что ему делать: либо переходить в «Сочи», либо оставаться свободным агентом.

«Зенит» и «Сочи» обсудили дальнейшую судьбу нападающего Эмилиано Ригони. Петербургский клуб не нуждается в его услугах, так как к команде присоединяется Вендел. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

Теперь Ригони предстоит самому решить, что делать дальше. Он может либо присоединиться к «Сочи», либо перебраться в европейскую команду на правах свободного агента.

Напоминаем, что футболист присоединился к «Зениту» в 2017 году. В прошлом сезоне он принял участие в семи матчах РПЛ и ничем не отличился.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» купил полузащитника Вендела за 20 млн евро. Футболиста приобрели за 20 миллионов евро. Он собирается приехать в Россию уже на следующей неделе, чтобы подписать контракт.