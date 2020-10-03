Бастрыкин поручил разобраться с нелегальными мансардами на доме возле Марсова поля

Следователям поручено проверить наличие соответствующих разрешительных документов на изменение исторического здания, а также законность их выдачи. Фото: sledcom.ru

Следователям поручено проверить наличие соответствующих разрешительных документов на изменение исторического здания, а также законность их выдачи. Фото: sledcom.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконном возведении мансард на крыше исторического здания у Марсова поля.

По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, внимание Бастрыкина к этой проблеме привлекла публикация в одном из средств массовой информации. Марсово поле является «архитектурным заповедником» Петербурга, поэтому незаконное строительство на его территории строго запрещено.

Изначальное здание выкупила частная организация, которая получила разрешение на переоборудование здания под гостиницу. Фирма, воспользовавшись этим, нелегально сделала надстройку, вызвав недовольство активистов и градозащитников. Отметим, что это не единственный подобный случай обращения с историческими зданиями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Рубинштейна провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов.