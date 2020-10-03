В Колпино к следующему году появится детская поликлиника

Ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Фото: gov.spb.ru

Ввести поликлинику в эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года. Фото: gov.spb.ru

В Колпино на Тверской улице строится детская поликлиника, рассчитанная на триста посещений в смену. Ход работ проконтролировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглова.

Градоначальник напомнил, что первый кирпич медицинского учреждения был заложен еще в 2019 году, а сейчас поликлиника почти готова. В здании полностью завершена подземная часть работ, строители приступили к обустройству инженерных систем, фасада и кровли, информирует пресс-служба администрации Северной столицы.

В новой детской поликлинике будет все необходимое и современное оборудование для диагностики, а также дневной стационар и оздоровительный бассейн. Медицинское учреждение также сделают доступным для маломобильных граждан.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Металлострое появится парк с площадкой для скейтбордистов.