В Металлострое построят парк с площадкой для скейтборда

Общественное пространство появится на месте заброшенного участка.

В Ленинградской области в поселке Металлострой появится народный парк. Его построят на месте заброшенного участка в рамках городской программы «Родной район». Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Местные жители мечтали о парке с 2015 года. Они пытались реализовать идею своими силами и силами местных властей. В результате облагородили газон и сформировали берега водоемов. Также у парка есть хоккейная коробка и детская площадка.

На реализацию инициативы выделили 25 миллионов рублей. В ближайшее время на эти средства сделают прогулочные зоны, спортивные объекты, а также площадка для скейтборда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских парках искали собачников-нарушителей.