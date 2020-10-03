В Металлострое построят парк с площадкой для скейтборда

В Металлострое построят парк с площадкой для скейтборда
На парк выделили 25 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Общественное пространство появится на месте заброшенного участка.

В Ленинградской области в поселке Металлострой появится народный парк. Его построят на месте заброшенного участка в рамках городской программы «Родной район». Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Местные жители мечтали о парке с 2015 года. Они пытались реализовать идею своими силами и силами местных властей. В результате облагородили газон и сформировали берега водоемов. Также у парка есть хоккейная коробка и детская площадка.

На реализацию инициативы выделили 25 миллионов рублей. В ближайшее время на эти средства сделают прогулочные зоны, спортивные объекты, а также площадка для скейтборда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургских парках искали собачников-нарушителей.

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