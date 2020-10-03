Британский режиссер Пол Андерсен снимет следующий фильм в Петербурге

Известный режиссер Пол Андерсен рассказал, что завершает работу над сценарием нового фильма, сюжет которого разворачивается в Северной столице.

О планах съемок в Санкт-Петербурге Пол Андерсен рассказал в рамках пресс-конференции на популярном фестивале Comic Con Russia Online, передает ТАСС в субботу, 3 октября. Он отметил, что локация фильма — подарок для Миллы Йовович, голливудской звезды с русскими корнями и по совместительству жены режиссера.

Она также стала участницей культурного мероприятия и рассказал, что с нетерпением ждет открытия границ, так как соскучилась по России. На Comic Con Russia Online Андерсен и Йовович презентовали киноленту «Охотник на монстров», снятую по мотивам одноименной серии видеоигр. Из-за пандемии COVID-19 окажется в прокате только в 2021 году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новой Зеландии подошли к концу съемки второй части «Аватара».