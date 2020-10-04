Российский боксер Ковалев получил в США условный срок за нападение на женщину

Суд в Соединенных Штатах приговорил российского боксера Сергея Ковалева к трем годам условно по делу об избиении американки Джейми Фронтц.

Как сообщает TMZ, 37-летний спортсмен заключил сделку с американской прокуратурой и полностью признал вину за участие в драке и оскорбления женщины. Кроме того, в приговоре Ковалева значится обязательное прохождение курса управления гневом и выплата $220 в качестве компенсации судебных издержек. По информации издания, гражданский иск потерпевшей против боксера остается в силе.

Фронтц подала в суд на Ковалева в феврале прошлого года. Боксер согласился выплатить женщине $650 тысяч.

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