Хозяйка сгоревшей квартиры на Социалистической отравилась угарным газом

Субботним вечером в Центральном районе Петербурга произошел квартирный пожар. Местная жительница госпитализирована с отравлением угарным газом.

Как сообщает 78.ru, все произошло поздним вечером в субботу, 3 октября, в квартире дома на Социалистической улице. Жильцы дома сообщили о возгорании на втором этаже в 23:00. Известно, что обстановка в квартире загорелась из-за короткого замыкания.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали жильцов дома. Проживающая в загоревшейся квартире оказалась в безопасном месте слишком поздно — она успела получить отравление угарным газом. Ей потребовалась медицинская помощь, женщина была госпитализирована в больницу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что под Гатчиной пожарным потребовался час на тушение бани. Огонь распространился по площади 12 квадратных метров.