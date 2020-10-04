Юный петербуржец погиб от удара током на станции Кушелевка

В Калининском районе обнаружили труп 18-летнего парня, смерть которого наступила в результате несчастного случая.

Об этом стало известно в воскресенье, 4 октября. Как сообщает 78.ru, тело молодого петербуржца без признаков жизни нашли на цистерне на Политехнической улице, на железнодорожной станции Кушелевка. По данным экстренных служб, это произошло в ночь на воскресенье.

На место была вызвана бригада скорой помощи. Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, однако вернуть его к жизни не удалось. Специалисты установили, что юноша погиб от удара током.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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