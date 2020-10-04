Петербурженка случайно нашла у себя дома томик Маяковского за 250 тыс. рублей

Девушка прибиралась во время карантина и обнаружила коллекционное издание поэта.

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что нашла у себя дома томик стихотворений Владимира Маяковского. Этой новости она посвятила пост в Facebook в группе оценки антиквариата.

Девушка заявила, что убиралась во время карантина дома и решила заглянуть в старые коробки. В них она увидела книгу поэта «Для Голоса», которая вышла в Берлине в 1923 году. Коллекционеры отметили, что находка ценная и за книгу можно выручить примерно 250 тысяч рублей.

Сама же Анастасия убеждена, что подобные вещи лучше оставить в семье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автографы Путина и Достоевского продадут на аукционе в Петербурге. Начальная цена первого лота — 40 тысяч рублей.