На Мартыновском пруду заметили одинокую черепаху

Пользователи предположили, что черепаху выбросил кто-то из местных жителей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 4 октября, заметили одинокую черепаху. Она сидит на островке из засохшей травы на Мартыновском пруду, который находится на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Часть пользователей считают, что кто-то мог потерять домашнего питомца, а другие убеждены, что от него просто избавились.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы стали выбирать черепах в качестве домашних животных. В городе на Неве топ-5 популярных животных получился следующим: черепахи, шиншиллы и морские свинки, крысы, а также хомяки.