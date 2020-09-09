Петербуржцы стали выбирать черепах в качестве домашних животных

Жители Северной столицы немного потеряли интерес к кошкам и собакам, а вот к черепашкам и шиншиллам у них проснулась настоящая любовь.

Аналитики сервиса «Авито» изучили интересы своих пользователей и выяснили, кого в качестве домашних любимцев себе заводят россияне в период пандемии.

В городе на Неве топ-5 популярных животных получился следующим: черепахи, шиншиллы и морские свинки, крысы, а также хомяки. Остается надеяться, что петербуржцы ответственно относятся к приобретению таких непростых питомцев как черепах, за которыми нужен постоянный уход.

В России же на первом месте в рейтинге плотно обосновались попугаи. Пользователи «Авито» с особым интересом изучают предложения о продаже различных пород этих красивых птичек. На втором и третьем месте расположились крысы и шиншиллы, соответственно. Популярные у петербуржцев черепашки заняли четвертое место по стране. Замыкают же пятерку лидеров хомяки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые рассказали, какие животные могут быть подвержены COVID-19.