На трассе «Сортавала» массовая авария: там образовалась пробка

Участники инцидента не пострадали и отделались испугом.

В Ленинградской области на трассе «Сортавала» сегодня, 4 октября, произошла массовая авария. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали четыре автомобиля – они столкнулись в левом ряду. Непонятно, как именно все произошло. Свидетели уверяют, что никто не пострадал.

В результате образовалась пробка. Автомобилисты просят объезжать проблемный участок дороги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после ДТП в Волхове юный байкер находится в тяжелом состоянии. Подросток угодил в аварию на своем мопеде.