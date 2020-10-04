«Сочи» и «Зенит» хотят обменяться игроками

Клубы обсуждают детали сделки. Пока что они никак не комментируют слухи.

ФК «Сочи» заинтересован в переходе защитника «сине-бело-голубых» Дениса Терентьева. «Зенит», в свою очередь, думает о присоединении к команде Кирилла Заики. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственные источники.

Напоминаем, что Терентьев является воспитанником петербургского футбольного клуба. В составе «Зенита» он вышел на поле 13 раз, в прошлом сезоне игрок выступал на правах аренды за «Уфу».

Недавно он стал участником небольшого скандала – Терентьев в социальных сетях пообещал, что на матче со «Спартаком» «будут шашлыки». В результате встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» и «Сочи» решили дальнейшую судьбу Ригони. Футболист сам решит, что ему делать: либо переходить в «Сочи», либо оставаться свободным агентом.