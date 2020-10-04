В Петербурге задержали наркокурьера, разогнавшегося до 240 км/ч в попытке скрыться от погони

В Петербурге задержали наркокурьера, разогнавшегося до 240 км/ч в попытке скрыться от погони
Наркокурьера смогли остановить после того, как машина угодила в препятствие. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полицейским пришлось пробить одно колеса, чтобы остановить злоумышленника.

В Ломоносовском районе накануне произошла погоня со стрельбой – полицейские пытались остановить подозрительного водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на машину, которая ехала с выключенными фарами ближнего света. Они попытались остановить ее, но водитель начал разгоняться, развив скорость до 240 километров в час. В процессе погони полицейские открыли стрельбу: сначала в воздух, а затем в колесо. В результате машина врезалась в препятствие, мужчина не пострадал.

В салоне были обнаружены наркотические вещества. В отношении наркокурьера возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пьяный белорус без прав устроил погоню, «чуть-чуть» выпив перед клубом.

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