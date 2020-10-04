Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину в Зеленогорске

В Курортном районе полицейские задержали сотрудника одного из медучреждений, ударившего женщину в ходе конфликта в Зеленогорске, а также пригрозившего ей пистолетом.

Происшествие произошло в субботу днем, 3 октября. В полицию обратилась 44-летняя женщина, рассказавшая о нападении. Выяснилось, что у потерпевшей произошел словесный конфликт с мужчиной на Вокзальной улице в Зеленогорске. К сожалению, агрессивный оппонент со своими эмоциями совладать не смог, и ударил женщину. После этого мужчина начал размахивать пистолетом среди шокированных очевидцев, однако использовать его, к счастью не стал. После случившегося нападавший поспешил скрыться с места событий на черном Range Rover. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Правоохранители сумели разыскать владельца вышеупомянутого автомобиля. Им оказался 51-летний работник одного из городских стационаров. Мужчину задержали. При нем был обнаружен травматический пистолет. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для предполагаемого нарушителя общественного порядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медик ударил женщину и достал пистолет в супермаркете в Зеленогорске.