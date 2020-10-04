На Васильевском острове разнимали жестокую драку мужчины и женщины

Камеры видеонаблюдения засняли уличный конфликт на Малом проспекте Васильевского острова.

О происшествии стало известно в воскресенье вечером, 4 октября. На кадрах видно, как водитель белой иномарки выходит из салона, идет в сторону задней пассажирской двери и силой выкидывает из машины женщину-пассажирку на асфальт. Далее между участниками конфликта происходила жестокая драка — женщина в свою очередь пыталась защищаться как могла.

На происходящее обратил внимание один из мимо проезжающих водителей. Он попытался разнять ссорившихся, но они никак не хотели успокаиваться.

Чем закончился инцидент — неизвестно. Отсутствует информация и о возможных причинах возникновения конфликтной ситуации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка во дворе на Руставели закончилась стрельбой и больницей. В Калининском районе Петербурга задержан местный житель, который выстрелил в мужчину из травматического пистолета.