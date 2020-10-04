Туристы назвали Петербург самым комфортным городом для путешествий

Северная столица заручилась большинством положительных отзывов отдыхающих, которые проводили отпуска летом 2020 года в российских городах.

Опрос провели экспертами Biletix. В рамках исследования было опрошены 1523 человека, которые минувшим летом покупали билеты на самолет в города России для отправления на отдых.

Участников опроса попросили оценить соотношение цены-качества и поставить оценки городам по пятибалльной шкале. Санкт-Петербург заручился высшей оценкой у 53% туристов. На втором месте рейтинга расположился Калининград — 52%. На 3 и 4 месте, соответственно, оказались Минеральные воды (37%) и Сочи (21%). Замыкает пятерку лидеров Крым — 19%. Об этом сообщают РИА Новости.

Также, 73% опрошенных отметили, что городская инфраструктура становится более комфортной для качественного отдыха туристов. Своим близким и друзьям отправиться в путешествие в Северную столицу готовы рекомендовать 93% участника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург во время пандемии сконцентрируется на внутреннем туризме.