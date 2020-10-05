Подвыпивший житель Ленобласти потерял обе ноги под поездом

В Ленинградской области госпитализировали мужчину, который упал на рельсы из-за нетрезвого состояния и не успел встать до приближения поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Ленобласти. Известно, что все произошло на железнодорожной станции Нурма в Тосненском районе. Подвыпивший мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, но потерял равновесие и упал на рельсы. В это время к месту приближалась электричка.

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина потерял обе ноги.

Пострадавшим оказался 34-летний местный житель. Сейчас он находится в больнице. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезд отрезал пенсионерке ногу в Ленобласти.