Подвыпивший житель Ленобласти потерял обе ноги под поездом

Подвыпивший житель Ленобласти потерял обе ноги под поездом
Электричка оставила мужчину без ног. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области госпитализировали мужчину, который упал на рельсы из-за нетрезвого состояния и не успел встать до приближения поезда.

Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по Ленобласти. Известно, что все произошло на железнодорожной станции Нурма в Тосненском районе. Подвыпивший мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте, но потерял равновесие и упал на рельсы. В это время к месту приближалась электричка.

Машинист сигналил и применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. Мужчина потерял обе ноги.

Пострадавшим оказался 34-летний местный житель. Сейчас он находится в больнице. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поезд отрезал пенсионерке ногу в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ленобласть падение по поезд


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге могут появиться отдельные конструкции для уличных граффити
Под Гатчиной может появиться технопарк для переработки отходов из ...
Две полосы перекроют на развязке КАД с Мурманским шоссе
В России выявлено 10 888 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Ленобласть получила 286 аппаратов ИВЛ
Подвыпивший житель Ленобласти потерял обе ноги под поездом
Четверо пострадали в ДТП на петербургской дамбе
Бывший тренер «Зенита» оскорбил работу женщины-арбитра