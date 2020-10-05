В Ленобласти откроют памятник русскому художнику Николаю Рериху

9 октября в городе Волосово состоится торжественное открытие памятника великому русскому художнику Николаю Рериху. Об этом сообщает пресс-служба культурно-образовательного центра «Извара».

Открытие памятника будет приурочено к 85-летию пакта Рериха об охране художественных и научных учреждений. Событие пройдёт в сквере возле Волосовской школы искусств Именно здесь, в деревне Извара Волосовского района будущий деятель культуры провёл 26 лет своей жизни. По словам самого художника с местом связано «всё особенное, все милое и памятное».

Проект был создан Общественно-инициативной группой «Друзья Извары» и Культурно-образовательным центром «Извара» при поддержке властей Ленобласти. Инициатором создания памятника выступила М.Н.Левченко – председатель Постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Законодательного собрания Ленинградской области.

Сам памятник сконструирован в форме бюста и выполнен из бронзы скульптором Алексеем Леоновым. Возводился он на пожертвования общественности, меценатов и поклонников творчества великого художника.

Напомним, что Николай Рерих родился 13 декабря в 1947 году в Санкт-Петербурге. В своём творчестве художник почитал Красоту, в особенности, родной природы и истории.

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