Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской

Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской
Новости о ДТП с ребенком оказались фейком. Фото: Pixabay

В Петербурге в региональном управлении ГИБДД прокомментировали сообщения о ДТП с ребенком на севере города. Оказалось, школьнику стало плохо прямо на проезжей части.

В УГИБДД ГУ МВД России рассказали об инциденте на Поклонногорской улице в Выборгском районе. СМИ сообщили о том, что в понедельник, 5 октября, легковой автомобиль там сбил ребенка.

Выяснилось, что ДТП на участке не было. Оказалось, что мальчику стало плохо, а проезжавший мимо автомобиль остановился перед ним, чтобы помочь.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что четверо пострадали в ДТП на петербургской дамбе.

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