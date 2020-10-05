В Петербурге выявлено незаконное использование реки Фонтанки и Мойки для водных прогулок

Водные прогулки по каналам Петербурга совершались незаконно. Природоохранная прокуратура Петербурга совместно с комитетом по природопользованию зафиксировали нарушения водопользования рек Фонтанки и Мойки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

5 октября, в ходе проверки документов на водные прогулки для туристов и жителей города, прокуратура зафиксировала ряд нарушителей, которые используют каналы города без необходимой документации. Материалы проверки будут направлены в комитет по природопользованию для привлечения виновных к административной ответственности.

«В настоящий момент природоохранной прокуратурой истребованы документы и объяснения по вопросу занятия акваторий водных объектов в отсутствие договоров водопользования, после чего будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

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