Работы под Зеленым мостом на Мойке планируют завершить в конце ноября

Ремонт Зеленого моста завершился еще в июле, но работы по укреплению русла пришлось отложить из-за туристического сезона. Фото: Google View

Ремонт Зеленого моста завершился еще в июле, но работы по укреплению русла пришлось отложить из-за туристического сезона. Фото: Google View

Под Зеленым мостом на набережной реки Мойки продолжаются работы по укреплению дна. Подрядчик обязан укрепить дно, следуя планировке русла и защитить его от течений.

Сейчас на месте ремонта стартовали подводные работы, руководитель бригады Сергей Каркачев поделился с телеканалом «Санкт-Петербург» актуальной информацией о ходе укрепления дна Мойки. На данный момент на сушу извлекли 14 тысяч мешков песчаной-цементной смеси и песка, использовавшихся как временное основание в период капитального ремонта Зеленого моста.

Через две-три недели водолазы приступят к очистке русла, затем начнутся углубительные работы и укладка гибких бетонных матов. Таким образом, окончательное завершение ремонта планируется в конце ноября. Напомним, что укреплять русло Мойки начали в сентябре, а с 21 сентября навигацию на этом участке полностью закрыли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что станцию метро «Маяковская» могут закрыть на капитальный ремонт в 2021 году.