Станцию метро «Маяковская» могут начать ремонтировать в 2021 году

Станцию метро «Маяковская» могут начать ремонтировать в 2021 году
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Ремонтные работы на станции «зеленой ветки» петербургской подземки могут начаться уже в следующем году.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил новый тендер на сайте госзакупок. Напомним, организация намеревалась выбрать подрядчика для работ еще весной, но пандемия коронавирусной инфекции внесла в планы свои коррективы.

Согласно документации, капитальный ремонт затронет наземный вестибюль станции. Также работы будут произведены в эскалаторном тоннеле. Наладить планируется в том числе и гидроизоляцию.

Оценены предстоящие работы в 385,5 миллионов рублей. Отметим, что весной ГУП «Петербургский метрополитен» рассчитывал потратить на 10 миллионов рублей меньше.

Завершить ремонт планируется до 10 декабря 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие станции метро «Зенит» перенесли на декабрь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госзакупки ГУП "Петербургский метрополитен" маяковская ремонт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Станцию метро «Маяковская» могут начать ремонтировать в 2021 году
Александровская больница с 1 октября начнет принимать только коронавирусных ...
В Москве за сутки от коронавируса скончались 24 пациента
Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу
В Невском районе Kia сбила дорожный знак после столкновения с Mercedes
В Петербурге разыскивают неадекватную барышню, протаранившую на Range Rover ...
Врач рассказал о главной ошибке болеющих коронавирусом
День мурлыканья и потягивания — повод поумиляться и полениться