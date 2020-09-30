Станцию метро «Маяковская» могут начать ремонтировать в 2021 году

Ремонтные работы на станции «зеленой ветки» петербургской подземки могут начаться уже в следующем году.

ГУП «Петербургский метрополитен» объявил новый тендер на сайте госзакупок. Напомним, организация намеревалась выбрать подрядчика для работ еще весной, но пандемия коронавирусной инфекции внесла в планы свои коррективы.

Согласно документации, капитальный ремонт затронет наземный вестибюль станции. Также работы будут произведены в эскалаторном тоннеле. Наладить планируется в том числе и гидроизоляцию.

Оценены предстоящие работы в 385,5 миллионов рублей. Отметим, что весной ГУП «Петербургский метрополитен» рассчитывал потратить на 10 миллионов рублей меньше.

Завершить ремонт планируется до 10 декабря 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что открытие станции метро «Зенит» перенесли на декабрь.