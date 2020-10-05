В Петербурге скончался художник и основатель «Митьков» Владимир Тихомиров

В понедельник, 5 октября, стало известно о кончине петербургского художника, участника и одного из основателей неформального художественного объединения «Митьки» Владимира Тихомирова.

Информация об этом появилась на странице официального сообщества, посвященного брату Владимира, художнику Виктору Тихомирову, в социальной сети «Вконтакте». Его смерть стала неожиданностью не только для общественности, но и для близких. О причинах ухода из жизни 69-летнего художника, литератора и режиссера не говорится.

Напомним, что Владимир Тихомиров являлся активным культурным деятелем и участникам множества выставок как в России, так и за границей. В частности, в 2008 году Русский музей организовывал персональную выставку работ Тихомирова. Кроме того, авторству художника принадлежат два художественных фильма и 14 документальных.

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