В Ленинградской области планируют построить медицинский центр для лечения онкологических заболеваний

В понедельник, 5 октября Главкоэкспертиза России выдала разрешение на строительство центра ядерной медицины во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Проект предусматривает создание современного медицинского центра, в котором будут лечить онкологические заболевания по трём направлениям, – хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия. Для этого будут использованы ядерно-физические и медицинские технологии.

Планируется создать клинику, в которой смогут принимать 20 тыс. пациентов год. По проектной документации, предусмотрено строительство 2-х этажного здания, площадью 5 344 кв.м.

Вокруг здания Радиоизотопного центра ядерной медицины проложат кольцевой проезд. Для посетителей обустроят парковку на пять машино-мест.

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