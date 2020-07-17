Петербургская медицина названа одной из лучших в России

Петербургская медицина названа одной из лучших в России
"Медицина в Санкт-Петербурге - одна из лучших в России". Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Минздраве заявили, что медицину в Северной столице смело можно назвать одной из лучших в России.

Такое мнение выразил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во время рабочего визита в Петербург. В городе он провел совещание по итогам работы городской системы здравоохранения во время пандемии коронавируса, сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

«Медицина в Санкт-Петербурге — одна из лучших в России. Система здравоохранения в городе организована на высоком уровне», заявил Гриднев, высоко оценив квалификацию медиков, маршрутизацию заболевших и организацию порядка оказания помощи в медучреждениях.

«Мы видим, что город готов к любому развитию эпидемиологической ситуации», — добавил замминистра здравоохранения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья умершего от COVID-19 врача из Петербурга не получила обещанные выплаты.

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