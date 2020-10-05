В Ленобласти прививки от гриппа сделали более 325 тысяч человек

В Ленинградской области с начала прививочной кампании вакцинировали 82 645 детей и 243 246 взрослых. В целом регион получил 86 948 доз детской вакцины и 272 381 дозу препарата для взрослых.

В общей сложности, обезопасили себя в период сезонной эпидемии гриппа 20,1% населения Ленобласти. При этом 37 140 работников региона получили вакцину за счет работодателя, передает корреспондент телеканала ЛенТВ24 Ания Батаева. Кроме того, в некоторых населенных пунктах перед вакцинацией жителей тестируют на наличие антител к COVID-19.

Такую процедуру проводят, к примеру, в поселке Щеглово Всеволожского района Ленобласти. Медики рассказывают, что ежедневно прививку от гриппа делают от 30 до 50 человек. Специалисты предупреждают, что сразу после вакцинации возможно повышение температуры до 37 градусов. Это нормально, но важно избежать переохлаждения. Кроме того, в ближайшие три дня после прививки нельзя ходить в бани или сауны, а также прикасаться к месту вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге первые врачи сделали прививку против новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V».